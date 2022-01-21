مصر تدين الهجوم الإرهابي بمحافظة ديالى العراقية

(أنسامد) - يناير 21 - روما - أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الآثم الذي وقع فجر اليوم بمحافظة ديالى العراقية، وأودى بحياة عدد من عناصر القوات المسلحة العراقية.



وتقدمت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - بصادق تعازيها وخالص مواساتها للعراق الشقيق، حكومة وشعبا، ولذوي الضحايا الأبرياء في هذا الحادث الأليم.



كما أكدت مصر تضامنها الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره، مشددة، في الوقت ذاته، على ثقتها في قدرة العراق الشقيق على استئصال فلول الإرهاب وداعميه، وتجاوز تلك الأعمال الإرهابية الجبانة. (أنسامد).



