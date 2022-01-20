الجزائر تعلق الدراسة لمدة 10 أيام بسبب تفشي كورونا

(أنسامد) - يناير 20 - روما - قررت السلطات الجزائرية تعليق الدراسة ابتداءا من اليوم، الخميس ولمدة 10 أيام، في المراحل التعليمية الثلاث، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بسبب تفشي وباء كورونا.



ووفق بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، " "ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اجتماعا استثنائيا، لتقييم الوضع الوبائي في البلاد، بحضور أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، الوزير الأول وزير المالية، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية.



بعد نقاش معمق حول تطور الوباء والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها، لوحظ بالإجماع أن الوضعية الوبائية في بلادنا متحكم فيها لحد الآن، رغم التفشي السريع للإصابات بكوفيد-19، خاصة في الوسط المدرسي.



وعليه تقرر، احترازيا، ما يلي: تعليق الدراسة لمدة عشرة (10) أيام في الأطوار التعليمية الثلاث (الابتدائي، المتوسط والثانوي)، ابتداء من الخميس 20 يناير 2022.



أما بخصوص قرار غلق الجامعات، فيعود إلى مسؤولي المؤسسات والمراكز الجامعية، مع مراعاة رزنامة الامتحانات وإمكانية إعادة برمجتها للطلبة. (أنسامد).



