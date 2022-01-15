إيطاليا تستثمر في الاستدامة مع خلال الخطة الوطنية للتعافي

(أنسامد) - يناير 15 - روما - تستثمر إيطاليا في الاستدامة من خلال الخطة الوطنية للتعافي والمرونة (NRRP) التي يمولها الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ قيمتها 200 مليار يورو بعد COVID ، حسبما قال وزير البنية التحتية والتنقل المستدام ، إنريكو جيوفانيني ، في حدث في إكسبو دبي 2020 يوم الجمعة.



وأشار جيوفانيني ، الذي يتدخل فعليًا في منتدى "المجتمعات المستدامة والمتصلة والآمنة" الذي نظمته جامعة باري ألدو مورو في الجناح الإيطالي ، "إن موضوع الاستدامة هو محور سياسات العالم بأسره ، ولكنه أيضًا محور من الاستراتيجيات المخططة من قبل الشركات والشركات ، ليس فقط الكبيرة ولكن أيضًا متوسطة الحجم.



وأضاف "تمر إيطاليا بهذا التحول بديناميكية لا تصدق من جانب شركاتها ولكن أيضًا من خلال البلدات والمدن والمناطق وكل البلاد ،و "تضع الحكومة العديد من الموارد في تحويل النظام الاجتماعي والاقتصادي نحو الاستدامة".



وأضاف أن "ربط الناس وجعلهم أكثر أمنًا وأمانًا هو أحد الأهداف المركزية للحكومة الإيطالية".



وشدد الوزير أيضا على أهمية الأمن السيبراني ، قائلا إنه "يجب أن يكون مطمئنا تماما حتى يكون لدينا نظام قوي"، مشيرا أيضا أيضًا إن الجامعات "تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الابتكار". (أنسامد).



