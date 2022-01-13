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ليبيا: اللافي يبحث مع المجلس الأعلى للدولة ملف المصالحة
    (أنسامد) - يناير 13 - روما - أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، خلال لقائه الأربعاء النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، وعدد من أعضاء المجلس بالمنطقة الشرقية على أهمية مشروع المصالحة الوطنية الشاملة الذي أطلقه المجلس الرئاسي لمساهمته في استقرار ليبيا.

    وتناول اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس أوضاع مهجري المنطقة الشرقية في الداخل والخارج، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأكدوا استمرار التعاون بين المجلسين لإنجاز ملفي المصالحة الوطنية والمهجرين.

    (أنسامد).

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