الأمم المتحدة-تونس: أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في ليبيا

(أنسامد) - يناير 11 - روما - شددت الأمم المتحدة و تونس على
أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في ليبيا للدفع بالعملية
السياسية قدماً بما في ذلك إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المستـشارة الخاصة للأمين
العام للأمم المتحدة بشأن #ليبيا ، سـتيفاني ولـيامز ، ووزير
الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي في تونس
استعرضا خلاله آخر المستجدات في ليبيا.
وغردت " وليامز " عقب اللقاء عبر حسابها الرسمي في تويتر
قائلة ❞ تشرفت اليوم بلقاء معالي وزير الشؤون الخارجية "عثمان
الجرندي "في تونس ، حيث استعرضت معه آخر المستجدات في ليبيا ،
وأشدت بالدور الهام الذي تضطلع به تونس والتزامها باستقرار ليبيا ،
فضلاً عن الدعم الذي تقدمه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
وأضافت المبعوثة الأممية قائلة " شدد كلانا خلال اللقاء على
أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في ليبيا للدفع بالعملية السياسية
قدماً بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن ، كما
أكدنا سوياً على أهمية دور دول جوار ليبيا في دعم الشعب الليبي في
سعيه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار. (أنسامد).