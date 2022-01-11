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الأمم المتحدة-تونس: أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في ليبيا
    (أنسامد) - يناير 11 - روما - شددت الأمم المتحدة و تونس على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في ليبيا للدفع بالعملية السياسية قدماً بما في ذلك إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن .

    جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن #ليبيا ، سـتيفاني ولـيامز ، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي في تونس استعرضا خلاله آخر المستجدات في ليبيا.

    وغردت " وليامز " عقب اللقاء عبر حسابها الرسمي في تويتر قائلة ❞ تشرفت اليوم بلقاء معالي وزير الشؤون الخارجية "عثمان الجرندي "في تونس ، حيث استعرضت معه آخر المستجدات في ليبيا ، وأشدت بالدور الهام الذي تضطلع به تونس والتزامها باستقرار ليبيا ، فضلاً عن الدعم الذي تقدمه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأضافت المبعوثة الأممية قائلة " شدد كلانا خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في ليبيا للدفع بالعملية السياسية قدماً بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن ، كما أكدنا سوياً على أهمية دور دول جوار ليبيا في دعم الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار. (أنسامد).

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