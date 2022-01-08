مصر : مصرع 16 وإصابة 18 إثر حادث تصادم جنوب سيناء

(أنسامد) - يناير 8 - روما - أعلنت وزارة الصحة المصرية مصرع 16 شخصا وإصابة 18 آخرين في حادث تصادم حافلتين، صباح اليوم السبت، في مدينة الطور، في محافظة جنوب سيناء.



ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة، وقع الحادث صباح اليوم، بين أتوبيس وميكروباص بطريق "السويس - طور سيناء".



وقال المتحدث باسم الوزارة، حسام عبدالغفار، إنه فور الإبلاغ عن الحادث قامت هيئة الإسعاف بالدفع بـ13 سيارة إسعاف، وتم نقل جميع المصابين إلى مركز الزهراء الطبي بطور سيناء، وإلى مستشفى أبورديس المركزي، ومستشفى شرم الشيخ الدولي، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الطور العام. (أنسامد).



