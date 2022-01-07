إيطاليا: تضاعف معدل الإصابة بكورونا

(أنسامد) - يناير 7 - روما - لا يزال مؤشر قابلية انتقال العدوى ومعدل الاصابة بكورونا في إيطاليا في ارتفاع، حيث كشف التقرير الأسبوعي لغرفة التحكم الخاصة بحالة طوارئ وباء كوفيد 19، الصادر عن المعهد العالي للصحة و وزارة الصحة، تضاعف حالات الإصابة بالعدوى إلى 1669 حالة لكل 100 ألف نسمة.



وأوضح التقرير أن معدل الإصابة الاسبوعي المشار إليه يوم أمس السادس من يناير سجل 1669 حالة لكل 100 ألف نسمة مقابل 783 حالة الأسبوع الماضي.



وأضاف التقرير أن ;;مؤشر انتشار العدوى ارتفع إلى 1.43 مقابل 1.18 في الأسبوع السابق. (أنسامد).



