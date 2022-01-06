تونس: إحالة الغنوشي ونبيل القروي ويوسف الشاهد إلى القضاء

(أنسامد) - يناير 6 - روما - قررت النيابة العمومية بالمحكمة
الابتدائية بتونس احالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية
والرئاسية بدوريها الأول و الثاني على المجلس الجناحي بالمحكمة
الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية وذلك بعد اتمام
الاستقراءات و الابحاث بناء على تقرير التقرير العام حول نتائج
مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة
ألوانها و الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب.
وحسب بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية تمت احالة هؤلاء
الافراد لتتبعهم من أجل مخالفة الفصلين 57 و 69 من قانون
الانتخابات والاستفتاء.وينص الفصل 57 على ما يلي " يحجّر الإشهار
السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية" اما الفصل 69 من
القانون ذاته فانه " يحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت
الانتخابي".
وتتمثل مخالفات الفصلين 57 و 69 كالتالي الفصل 154 " كل مخالفة
ألحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف
إلى 10 آلاف دينار" أما الفصل 155 فينص على ما يلي " كل مخالفة
لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف
دينار إلى 20 ألف دينار".
والاشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم تباعا نبيل القروي وعبد
الكريم زبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد
الصافي سعيد و حمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد
الصغير النوري و محمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي
الحامدي و الياس الفخفاخ و مهدي جمعة و منجي الرحوي و لطفي
المرايحي و سعيد العايدي و يوسف الشاهد . (أنسامد).