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ليبيا: وليامز تصف لقائها مع المجلس الرئاسي بالمثمر
    (أنسامد) - يناير 4 - روما - وصفت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اللقاء الذي عقدته مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني في طرابلس أمس الاثين باللقاء المثمر .

    وأضافت " وليامز "عبر حسابها في موقع «تويتر» أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات السياسية، وجرى التشديد على أهمية تضافر الجهود للدفع بالعملية الانتخابية.

    و أوضحت المبعوثة الاممية أن الاجتماع تناول ايضا معالجة المختنقات الحالية، والشروع في عملية مصالحة وطنية شاملة.، مجددة «التزام الأمم المتحدة بتوفير كل الدعم اللازم للشعب الليبي والسلطات المعنية في تحقيق هذه الأهداف المهمة».

    وكان بيان للمجلس الرئاسي ذكر في وقت سابق الإثنين، أن اللقاء «استعرض جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، من خلال التشاور مع جميع أطراف العملية السياسية»، إضافة إلى تأكيد أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي، وإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، تمهيدًا لإجراء الانتخابات. (أنسامد).

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