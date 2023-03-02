إيطاليا : ميلوني تتوجه إلى الإمارات الجمعة

(أنسامد) - مارس 2 - روما - تتوجه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاياني إلى أبوظبي يوم الجمعة في زيارة تستغرق يومين لتعزيز العلاقات الثنائية بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة.



وتتركز الزيارة بشكل خاص على التعاون في الطاقة والبيئة. وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة قام بها وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو في 7 فبراير لإعادة إحياء العلاقات في أعقاب التوترات في السنوات الأخيرة بشأن الشراكة السابقة بين الاتحاد للطيران وأليطاليا والحظر المفروض على صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من قبل حكومة جوزيبي كونتي السابقة.



وتعتبر الإمارات هي أكبر مورد لإيطاليا وأكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تتواجد أكثر من 600 شركة إيطالية عاملة في البلاد.



كما تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون في ضوء رئاسة الإمارات لقمة المناخ COP28، التي ستنعقد في دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المقرر التوقيع على إعلان لتعزيز التعاون يجعل من إيطاليا شريك استراتيجي في القضايا البيئية ومكافحة تغير المناخ.



ومن المقرر أن توقع إيطاليا والإمارات العربية المتحدة اتفاقية شراكة استراتيجية. (أنسامد).



