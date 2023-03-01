(أنسامد) - مارس 1 - روما - تلقّى نبيل عمّار وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اتصالا هاتفيا من انطونيو تاياني وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أطلعه فيه عن نتائج مساعيه مؤخرا مع كبار المسئولين بالإتحاد الأوروبي وبصندوق النقد الدولي وبعدد من الدول الغربية لحشد الدعم لتونس والوقوف إلى جانبها لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن وزارة الشئون الخارجية التونسية.



من جانبه، أعرب نبيل عمّار عن تطلّعه لمواصلة العمل مع نظيره الإيطالي من أجل توطيد علاقات التعاون المثمر بين البلدين. منّوها إلي حرص إيطاليا وإرادتها السياسية لمساندة تونس اقتصاديا ودعم مسار انتقالها الديمقراطي.



وزيرا خارجية تونس وإيطاليا يبحثان التعاون وتوطيد العلاقات (أنسامد).



