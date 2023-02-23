بدء أعمال اللجنة الفنية الليبية الايطالية المشتركة بروما

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - عقدت اللجنة الفنية الليبية الايطالية المشتركة اجتماعها الأول بالعاصمة الايطالية روما بحضور وزير الداخلية المكلف " عماد الطرابلسي" ونظيره الايطالي "ماتيو بيانتيدوزي"، ورئيسي وأعضاء اللجنة من البلدين.



وأفتتح الطرابلسي الاجتماع بكلمة أكد فيها على أهمية تفعيل التعاون الأمني بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود؛ مشيراً إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطة عمل من أربعة محاور من ضمنها حماية الحدود الصحراوية والمدن ومكافحة الهجرة من أجل التصدي لعمليات التهريب والمخدرات والجريمة العابرة للوطنية والإرهاب.



وكان وزير الداخلية قد وصل إلى العاصمة الإيطالية روما رفقة وفد رفيع المستوى مكون من مسؤولين بوزارة الداخلية الليبية وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية على صفحتها على فيسبوك.. (أنسامد).



