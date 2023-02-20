إيطاليا:إنقاذ 82 مهاجر غير شرعي امام سواحل لامبيدوزا

(أنسامد) - فبراير 20 - روما - استطاعت قوات الامن الايطالية
انقاذ 82 مهاجرا غير شرعي كانوا علي متن قاربين صغيرين امام سواحل
لامبيدوزا.
تم انقاذ اول قارب بالتعاون مع فرونتكس ويضم 45 مهاجراً منهم 7
سيدات بالاضافة الي جثة مهاجر كانوا علي متن عدة قارب صغير في عرض
البحر بالقرب من لامبيدوزا.و ينتمي المهاجرون الي جنسيات
افريقية:كوت ديفوار و غينيا كوناكري و السنغال و نيجيريا.
وسيتم استجوابهم لمعرفة الذي حدث علي متن القارب القادم من صفاقص
بتونس.ك
كما استطاعت قوات الامن ايضاً انقاذ 37 مهاجراً اخرين كانوا علي
متن سفينة تغرق من بينهم 5 سيدات وقاصر وهم من جنسيات افريقية:
بوركينا فاسو وكوت ديفوار وجامبيا و غينيا و مالي و سيراليون.
وفي الليلة السابقة وصل الي لامبيدوزا 17 قاربا علي متنهم 848
مهاجراً وقبلها كان قد وصل 20 قاربا يحملون 958 مهاجراً. (أنسامد).