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إيطاليا:إنقاذ 82 مهاجر غير شرعي امام سواحل لامبيدوزا
    (أنسامد) - فبراير 20 - روما - استطاعت قوات الامن الايطالية انقاذ 82 مهاجرا غير شرعي كانوا علي متن قاربين صغيرين امام سواحل لامبيدوزا.

    تم انقاذ اول قارب بالتعاون مع فرونتكس ويضم 45 مهاجراً منهم 7 سيدات بالاضافة الي جثة مهاجر كانوا علي متن عدة قارب صغير في عرض البحر بالقرب من لامبيدوزا.و ينتمي المهاجرون الي جنسيات افريقية:كوت ديفوار و غينيا كوناكري و السنغال و نيجيريا.

    وسيتم استجوابهم لمعرفة الذي حدث علي متن القارب القادم من صفاقص بتونس.ك كما استطاعت قوات الامن ايضاً انقاذ 37 مهاجراً اخرين كانوا علي متن سفينة تغرق من بينهم 5 سيدات وقاصر وهم من جنسيات افريقية: بوركينا فاسو وكوت ديفوار وجامبيا و غينيا و مالي و سيراليون.

    وفي الليلة السابقة وصل الي لامبيدوزا 17 قاربا علي متنهم 848 مهاجراً وقبلها كان قد وصل 20 قاربا يحملون 958 مهاجراً. (أنسامد).

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