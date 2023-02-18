إيطاليا تبحث مع فرنسا استعادة الأعمال الفنية المنهوبة

(أنسامد) - فبراير 18 - روما - بحث وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجويليانو، مع مديرة متحف اللوفر لورانس دي كار، إمكانية عودة الأعمال الفنية المنهوبة من المعرض الباريسي الشهير إلى إيطاليا، وذلك خلال اجتماع عُقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس.



وقالت وزارة الثقافة الإيطالية، إن مشاريع التعاون الثقافي بين متحف اللوفر الفرنسي ومنظومة المتاحف الإيطالية كانت محور الاجتماع.



وأوضحت أن سانجويليانو، ناقش أيضًا "مسألة إعادة بعض القطع الأثرية التي سُرقت وتم تصديرها بشكل غير قانوني من إيطاليا إلى الخارج وانتهى بها الأمر في مقتنيات المتحف الفرنسي".



وسبق لإيطاليا أن أبرمت اتفاقيات مع متاحف ومعارض كبرى أخرى، خاصة في الولايات المتحدة لإعادة الأعمال الفنية والتحف المنهوبة.



(أنسامد).



