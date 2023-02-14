تونس وإيطاليا تبحثان تعزيزالشراكة في الصحة والبحث العلمي

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - بحث وزير الصحة التونسي علي المرابط، وسفير إيطاليا بتونس وفابريتسيو ساجيو، سبل تعزيز الشراكة وإرساء برامج مستقبلية في قطاعات الصحّة والتكوين والبحث العلمي.



ورحب وزير الصحة التونسي، بحسب بيان صدر عن وزارة الصحة التونسية مساء أمس الاثنين، بالسفير الإيطالي الجديد متمنيا له التوفيق في مهامّه.



كما تناول اللقاء مشروعات التعاون القائمة بين البلدين في المجال الصحي ومدى التقدّم في إنجازها. (أنسامد).



