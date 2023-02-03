الدبيبة : اتفاقية الغاز مع إيني الإيطالية راعت مصلحة ليبيا

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، إن توقيع اتفاقية الغاز مع شركة "إيني" الإيطالية جاء بعد مفاوضات ماراثونية راعت مصلحة ليبيا الحاضرة في كل الجولات.



وأوضح الدبيبة خلال ترؤوسه الاجتماع الثاني لحكومة الوحدة خلال العام 2023، الذي عقد في مدينة الجميل، إن ما جرى هو إعادة تفعيل لاتفاقية سبق التوقيع عليها في العام 2008.



وأشار إلى أن المشروع سيضخ استثمارات في ليبيا تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار، وهو ما لم تشهده البلاد منذ ربع قرن.



وأكد رئيس الحكومة على أن التأخير في تنفيذ اتفاقية الغاز مع إيطاليا يعني تحول ليبيا من دولة مصدرة للغاز إلى مستوردة بحلول العام 2027.



وأشار الدبيبة إلى الحاجة الملحة لتفعيل مشروعات الغاز في ليبيا بشكل عاجل؛ لأن الدراسات الرسمية والبيانات الدوليّة تؤكد أن التأخير سيسبب نقصاً في قدرات ليبيا على إنتاج الغاز. (أنسامد).



