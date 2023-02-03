مجلس أوروبا يدعو إيطاليا لسحب مرسوم سفن إنقاذ المهاجرين
انخفاض معدل التضخم السنوي في إيطاليا في ديسمبر
الدبيبة : اتفاقية الغاز مع إيني الإيطالية راعت مصلحة ليبيا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا:الفجوة بين الجنسين أيضا في المعاشات ، 30٪ أقل للنساء
متحف مورانو..مشغولات زجاجية ثمينة
زيارة رئيس وزراء اليابان الي إيطاليا
معرض سان جوليانو في قصر الرئاسة الايطالي:تماثيل برونز سان كاسيانو من العصر الروماني
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما
"لو بيوبيلي" فيلم إيطالي أمريكي مشترك للأطفال عن روح الميلاد