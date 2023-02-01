إيطاليا: القبض على 3 تونسيين في قضية الإرهابي أنيس عمري

(أنسامد) - فبراير 1 - روما - ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ثلاثة مواطنين تونسيين مقيمين في إيطاليا لاتهامهم في قضية مرتبطة بأنيس عمري، الإرهابي التونسي الذي قتل بشاحنتة 12 شخصًا وإصاب العشرات في برلين في ديسمبر 2016.



ووجهت إلى الثلاثة تهمة الانتماء إلى عصابة إجرامية اقترفت جريمة الهجرة السرية عبر الحدود.



وفتشت الشرطة مباني أكثر من 40 شخصًا في جميع أنحاء إيطاليا في إطار العملية.



وقالت الشرطة إنها نفذت 44 غارة على 18 شخصا لجرائم مختلفة و26 شخصا آخرين يُزعم أنهم مرتبطون بالعصابة ، في مقاطعات أنكونا وفيرمو وفيرارا وكاتانزارو ومودينا وماشيراتا وسيراكوز وفيرونا.



ونُقل اثنان من التونسيين إلى الحبس الاحتياطي بينما وضع الثالث رهن الإقامة الجبرية. وأعلنت الشرطة أن العصابة لديها "شبكة من المتواطئين" في منطقة ماشيراتا في منطقة ماركي. (أنسامد).



