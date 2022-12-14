الامارات:"إكبا" يطلق تطبيق هاتفي للكشف عن اضطرابات المحاصيل

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - أعلنت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، عن إطلاق تطبيق جديد للهواتف الذكية يعمل بالذكاء الاصطناعي، قادر على الكشف عن اضطرابات المحاصيل، وذلك خلال حفل أقيم في مقر المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا".



ويعتبر تطبيق "الدكتور نبات"، ثمرة تعاون بين "إكبا" وجامعة برشلونة الإسبانية، في إطار مشروع "تطوير تطبيق ذكي سهل الاستخدام للمزارعين أصحاب الحيازات الصغرى للكشف عن الاضطرابات النباتية".



وتم تطوير التطبيق بدعم من شركاء محليين في الإمارات ومصر وتونس، ومُصمم لمساعدة المزارعين والمرشدين الزراعيين لاكتشاف اضطرابات المحاصيل في المراحل المبكرة، وبالتالي تقليل خسائر الغلة الزراعية وتحسين الدخل؛ والتطبيق قادر على تمييز 18 آفة زراعية شائعة تصيب الطماطم والفلفل والخيار، وتعتبر هذه المحاصيل مهمة لصغار المزارعين الذين يزرعون محاصيلهم في البيوت المحمية.



كان "إكبا" قد جمع بيانات أولية من البلدان الثلاثة لتزويد نموذج الذكاء الاصطناعي بها بعد تطويره من قبل جامعة برشلونة، كما تم اختبار التطبيق ميدانيًا وتدريب 414 مزارعًا من أصحاب المشاريع الزراعية الصغرى والمتخصصين في الإرشاد الزراعي الذين قدموا ملاحظاتهم حول الإصدار التجريبي خلال الأعوام 2020 - 2022.



ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، تتراوح الخسارة السنوية في إنتاج المحاصيل بسبب الآفات والأمراض النباتية حوالي 20 - 40 % على مستوى العالم .. وفي كل عام تُكَبِّدُ أمراض النبات الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بحوالي 220 مليار دولار، بينما يبلغ حجم الخسائر الناجمة عن الإصابات الحشرية ما لا يقل عن 70 مليار دولار. (أنسامد).



