الافتتاح الرسمي لـ"حوار أبوظبي للفضاء"

(أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - تحت رعايةالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبحضور إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل، شهد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، و الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الافتتاح الرسمي لأعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء الأول من نوعه عالمياً الذي انطلقت أعماله اليوم بتنظيم من وكالة الإمارات للفضاء وبمشاركة وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدفاع.



ويستمر حوار أبوظبي للفضاء على مدار يومين في مركز أدنوك للأعمال بمشاركة أكثر من 300 صانع قرار وممثل عن وكالات الفضاء ووزراء وشركات متخصصة عالمية من أكثر من 47 دولة.



وبهذه المناسبة، رحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل إلى دولة الإمارات ومشاركته في حوار أبوظبي للفضاء، مؤكدا أن التعاون بين البلدين في قطاع الفضاء والمعارف والتقنيات والتكنولوجيات المرتبطة به يشهد نموا وتطورا مستمرا.



وأكد أن "حوار أبوظبي للفضاء" يشكل منصة عالمية مهمة لاستشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي وتعزيز إسهاماته في مسارات التنمية المستدامة بالمجتمعات وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي.



وأشارإلى أن دولة الإمارات في ظل ما حققته من إنجازات عالمية رائدة في قطاع الفضاء، حرصت على تنظيم هذا الحدث العالمي من أجل وضع استراتيجيات عالمية مبتكرة في مجال استكشاف الفضاء وبلورة تعاون دولي مثمر وبناء في هذا القطاع الذي يرتبط بشكل مباشر بتعزيز التنمية والتطور المستدام في العديد من القطاعات. (أنسامد).



