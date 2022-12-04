ختام ناجح لاحتفالات الشارقة بعيد الاتحاد الـ 51

(أنسامد) - ديسمبر 4 - روما - اختتمت إمارة الشارقة احتفالاتها بعيد الإتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي أنطلقت في 24 نوفمبر الماضي واختتمت في كافة مدن الإمارة .



وأعرب سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد عن شكره وعرفانه للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على رعايته ودعمه للاحتفالات، متوجها بالشكر أيضا لأعضاء اللجنة ومجالس البلديات بالإمارة على ما بذلوه من جهود ومتابعات لإنجاح الفعاليات والاحتفالات في جميع أرجاء الإمارة.



وأكد خالد جاسم، أهمية ما قامت به اللجنة من وضع برنامج مفصل وغني بالفعاليات والأنشطة والمسابقات نجحت باستقطاب شريحة كبيرة من الجمهور على مدار 10 أيام في كافة مدن إمارة الشارقة وأبرز وجهاتها السياحية والثقافية والوطنية ابتداء من مسرح المجاز ومنتزه الشارقة الوطني وحديقة مليحة العامة ودبا الحصن وفي مدرج خورفكان مرورا بوادي الحلو ومناطق مختلفة من كلباء والحدائق والأحياء السكنية في البطائح.



وأشاد رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد بالهوية الإعلامية الموحدة لاحتفالات إمارة الشارقة، مشيرا إلى أن الاحتفالات كانت مميزة وحافلة بالفعاليات والأنشطة التي بلغ عددها ما يفوق 200 فعالية ركزت على عرض منجزات وتاريخ وتراث دولة الإمارات بقوالب فنية وإبداعية مبتكرة. (أنسامد).



