الإمارات ترسل 85 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم غزة

(أنسامد) - ديسمبر 3 - روما - أرسلت دولة الإمارات قافلة تضم 6 شاحنات، محملة بـ 85 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، لمستشفيات قطاع غزة بقيمة 10 ملايين دولار، عبر معبر رفح الحدودي، للمساهمة في دعم القطاع الصحي والتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية في القطاع، وذلك من خلال ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن هذه المساعدات تأتي ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.



وتسعى دولة الإمارات دائما إلى تقديم كل دعم ممكن لتعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان خاصة من النساء والأطفال. (أنسامد).



