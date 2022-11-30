أبوظبي تستضيف نهائيات "بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية"

(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - تستضيف أبوظبي نهائيات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية، التي تقام بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، يومي 10 و11 ديسمبر القادم في جزيرة ياس، على الواجهة البحرية الأحدث في إمارة أبوظبي "ياس باي"، حيث تبلغ قيمة جوائز البطولة 375 الف دولار.



ويشارك في المنافسات 12 فريقا عالميا زاخرا بنخبة من اللاعبين العالميين، بدءا من الفائزين بالميداليات الأولمبية وانتهاءً بأعظم الأسماء اللامعة في كرة السلة الثلاثية.



ويمثل فريقا أوب وليمان (صربيا)، وبرينستون وأوماها (الولايات المتحدة الأمريكية)، وأمستردام وأترخت (هولندا)، وأنتويرب (بلجيكا)، وريغا (لاتفيا)، وفيينا (النمسا)، وساكياي (ليتوانيا)، وأولانباتار (منغوليا)، ولوزان (سويسرا).



ورحب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالفرق المشاركة في نهائيات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية، مؤكدا على أن استضافة النهائيات تعد انجازا جديداً للعاصمة أبوظبي في استقطابها لأضخم وأكبر الفعاليات الرياضية العالمية.



وأشار العواني إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي حرص من خلال هذه الاستضافة العالمية على تنظيم بطولة مجتمعية مفتوحة لجميع فئات المجتمع شهدت مشاركة كبيرة، بهدف جعل الرياضة أسلوباً للحياة اليومية، وارتقاءً بجودة الحياة في أبوظبي.



وتابع العواني ان جزيرة ياس وتحديداً الواجهة البحرية "ياس باي" ستستضيف منافسات البطولة المرتقبة، حيث الموقع المميز على الطرف الجنوبي لجزيرة ياس والإطلالة الخلابة على المياه الصافية للخليج العربي، وهو ما يجعلها المركز الترفيهي المثالي ليلاً ونهارًا في جزيرة ياس.



وقال أجنيس سافارز- كابتن فريق ريجا: شاركنا في المنافسات التي أقيمت في أبوظبي العام الماضي، وقدمنا أداءً رائعا، لا يمكن نسيانه. تشهد بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية زخماً كبيرا في البلد المستضيف، وتتجسد الروح الرياضية في كافة تفاصيل الحدث حول العالم، وخصوصاً في أبوظبي، ما يمنحنا دافعاً أكبر لتقديم أفضل ما لدينا من مواهب، حيث نتطلع إلى خوض غمار المنافسة في ديسمبر ومواصلة نشر الرياضة التي نحبها.



جدير بالذكر أن جولات بطولات كرة السلة الثلاثية انطلقت منذ 7 أشهر، وجابت 11 مدينة حول العالم، وشهدت إقامة أكثر من 440 مباراة في كرة السلة، وتحقيق الفرق المشاركة آلاف النقاط، لتصل الفرق المؤهلة في محطتها الأخيرة إلى أبوظبي للمنافسة وتحقيق لقب الموسم.



(أنسامد).



