الإمارات : (دو) تحصد جائزة "التميز في البيانات الذكية"

(أنسامد) - نوفمبر 27 - روما - حصدت شركة (دو) الإماراتية، جائزة "التميز في البيانات الذكية" للعام 2022 عن فئة قطاع الاتصالات وذلك ضمن حفل الدورة التاسعة من جوائز قمة "البيانات الذكية بلس" التي انعقدت تحت شعار "البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتحليلات: تعزيز قوة الاقتصاد الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".



جاء تكريم (دو) تقديراً للمساهمات الكبيرة في مجال تسريع وتيرة الانتقال إلى عصر الاقتصاد الرقمي ودعم أهداف الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي. تسلّم الجائزة جاسم العوضي، مدير إدارة تنفيذي بقطاع الخدمات الحكومية وحسابات العملاء الرئيسيين في «دو».



وأشادت اللجنة المنظمة لحفل الجوائز بالدور الذي تلعبه "دو" لدعم رؤية الاقتصاد الرقمي في المنطقة من خلال تطوير محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



فإلى جانب جهودها المتواصلة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، نجحت دو في إلهام المؤسسات عبر مختلف القطاعات لبدء رحلة النضج الرقمي بأحدث التقنيات والحلول الرقمية، إلى جانب مساهمتها بدور حيوي في دعم الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال في رحلتها نحو مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي. (أنسامد).



