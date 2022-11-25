"أبوظبي الدولي للقوارب" ينطلق بقاعة المارينا الأكبر من نوعها

(أنسامد) - نوفمبر 25 - روما - دشنت مجموعة "أدنيك" قاعة المارينا التي تعتبر أكبر قاعة متخصصة للمعارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الواجهات المائية، وتمتد على مساحة 10 الآف متر مربع، وذلك لاستضافة فاعليات الدورة الرابعة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب التي انطلقت الخميس برعاية الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر حتى 27 نوفمبر بمشاركة محلية ودولية واسعة.



وسيكون مركز أبوظبي الوطني للمعارض مع تدشين قاعة المارينا متعددة الاستخدامات، الوحيد على مستوى المنطقة القادر على تنظيم واستضافة الفاعليات الداخلية والخارجية والبحرية في ذات الوقت، فيما سيتصدر قائمة أكبر مراكز المعارض والمؤتمرات في المنطقة على صعيد المساحة المخصصة للعروض الداخلية والخارجية التي تتجاوز الـ 153 ألف متر مربع.



وتتمتع قاعة المارينا بإطلالة بانورامية على منطقة القناة البحرية، وتمتاز بموقعها الحيوي على شارع الخليج العربي الذي يوفر بسهولة الوصول لها من قبل كافة الزوار من داخل وخارج إمارة أبوظبي، كما توفر لمستخدميها ما يزيد عن 700 موقف للمركبات، فيما ترتبط مع مركز أبوظبي الوطني للمعارض عبر جسر مخصص للمشاة.



وسيكون بهذا معرض أبوظبي الدولي للقوارب أول حدث يقام في القاعة الأكبر من نوعها في المنطقة والتي تلبي مختلف الاحتياجات، والاستخدامات سواء كانت المعارض والفاعليات المتخصصة للمؤسسات وصولاً للفاعليات المؤسسية والخاصة، حيث تعتبر وجهة مثالية لاستضافة فاعليات إطلاق المنتجات والترويج لها.



ويقام معرض أبوظبي الدولي للقوارب في دورته الرابعة هذا العام على مساحة تصل إلى 42 ألف متر مربع، حيث تشهد هذه الدورة ارتفاعاً في عدد الشركات والعلامات التجارية بنسبة 55% إلى أكثر من 548 علامة تجارية محلية وعالمية بارزة، كما زاد عدد الدول المشاركة بنسبة 57% إلى 44 دولة، وارتفع عدد الشركات العالمية المشاركة هذا العام بنسبة 400% مقارنة بنسخة العام الماضي.



ويستضيف المعرض هذا العام أكثر من 8 فاعليات ترفيهية توفر تجارب ممتعة لجميع الزوار، حيث يتضمن بطولة الفلاي بورد يوم السبت، وعروض نماذج القوارب، وحركات استعراضية رائعة يقدمها بطل العالم للدراجات المائية راشد الملا، ورحلات مجانية بالقارب لجميع الزوار.



ويضم المعرض جلسات نقاشية بعنوان "حوارات بحرية"، والتي تتيح للزوار والمشاركين فرصة التعرف على أحدث الأخبار والحقائق الممتعة حول الاستدامة في المحيطات، وفاعلية منح جواز السفر لصيد الأسماك، لتمكين الأطفال من تعلم المهارات الأساسية لصيد الأسماك، وفاعلية فن البحر، التي تتيح للزوار مشاهدة عروض الرسم الحي؛ والتجارب التفاعلية تحت الماء. (أنسامد).



