الامارات: مؤتمر "السلامة في البحر" .. تعزيزالسلامة البحرية

(أنسامد) - نوفمبر 23 - روما - انطلقت أمس في دبي أعمال المؤتمر السنوي الرابع حول "السلامة في البحر" الذي يقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية وبتنظيم من مجموعة "ترايستار".



سلط المؤتمر الضوء على الصحة الجسدية والنفسية للبحارة، وعددٍ من القضايا الملحة مثل إزالة الكربون وكفاءة الطاقة والرقمنة ودور الذكاء الاصطناعي في دفع تقدم القطاع البحري، بمشاركة نخبة من أبرز قادة القطاع البحري في المنطقة.



وأعربت المنظمة البحرية الدولية عن ثقتها في أن مبادرة "ترايستار" ستسهم في تعزيز السلامة البحرية بشكل كبير، حيث ينقل الشحن البحري أكثر من 80 في المائة من التجارة العالمية، ويوفر وسيلة موثوقة ومنخفضة التكلفة لنقل البضائع على مستوى العالم، ووفقًا للمنظمة، فقد شكلت الجائحة والأزمات الأخرى التي تواجه صناعة الشحن العالمية صعوبات هائلة بالنسبة للبحارة. (أنسامد).



