طرق دبي تحقق أعلى تصنيف ضمن الجائزة الأوروبية في مجال التميز

(أنسامد) - نوفمبر 22 - روما - / منحت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM).. هيئة الطرق والمواصلات تصنيف 7 نجوم من وهي أعلى نتيجة لجهة من المشاركة الأولى بين جميع الجهات على مستوى العالم في تاريخ هذه الجائزة.



وقالت فاطمة المندوس، مدير إدارة الابتكار والريادة في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: "إن الهيئة نالت أيضا الجائزة عن فئة تحقيق الرؤية والتخطيط الاستراتيجي محققةًالمركز الأول ضمن هذه الفئة، ويأتي هذا الفوز انطلاقاً من التزام إدارة الابتكار والريادة بترسيخ مكانة الهيئة الريادية في مختلف المجالات.



وأضافت المندوس، أن الهيئة أول جهة تحقق أعلى نتيجة بتاريخ الجائزة بمشاركتها الأولى، مما يؤكد المكانة العالمية التي حققتها .



(أنسامد).



