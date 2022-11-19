موانئ أبوظبي تستحوذ على نواتوم العالمية للخدمات اللوجستية

(أنسامد) - نوفمبر 19 - روما - أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن استحواذها على شركة "نواتوم"، المنصة العالمية الرائدة للخدمات اللوجستية المتكاملة المنتشرة في 26 دولة، والتي حققت في الأشهر الـ12 الأخيرة إيرادات بلغت6.91 مليار درهم وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 555 مليون درهم.



وبلغت القيمة الإجمالية لصفقة تملك 100% من أسهم الشركة 2.5 مليار درهم "660 مليون يورو"، في حين سجلت القيمة المؤسسية للأشهر الـ12 الأخيرة بالنسبة إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك معدل 4.6 ضعفاً، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.



ويسهم هذا الاستحواذ الاستراتيجي ذو القيمة التراكمية في توسيع الحضور العالمي للمجموعة بشكل بارز، ويضعها في مصاف شركات الشحن والخدمات اللوجستية الرائدة على مستوى العالم، وسيتم تمويل الصفقة بالكامل من خلال قرض استحواذ جديد.



ونظراً لإمكانات النمو الكبيرة التي تمتلكها شركة "نواتوم" وقدرتها على التوسع، تسعى مجموعة موانئ أبوظبي من خلال هذه الصفقة إلى ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية، ما يسهم في توسيع حضورها الإقليمي ودعم خدماتها على امتداد الأسواق العالمية التي تعمل بها.



ومن الآن فصاعداً ستتولى "نواتوم" قيادة القطاع اللوجستي التابع لمجموعة موانئ أبوظبي. ويعد هذا ثالث استحواذ دولي بارز لمجموعة موانئ أبوظبي خلال العام الجاري، حيث جاء في أعقاب الاستحواذ على 70% من الحصص في كل من ترانسمار و"تي سي آي" المصريتين في سبتمبر الماضي، تلاه الاستحواذ خلال شهر نوفمبر الجاري على حصة 80% في شركة جلوبال فيدر شيبينغ "جي إف إس" التي تتخذ من دبي مقراً لها.



وأكد فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، أن المجموعة تواصل توسيع حضورها العالمي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وذلك من خلال عمليات استحواذ وإبرام شراكات مع مؤسسات رائدة تشكل قيمة مضافة إلى أعمال المجموعة.



وأضاف : " يؤدي هذا الاستحواذ الطموح إلى ضم منصة لوجستية عالمية إلى محفظة أعمالنا، ما يسهم في تحسين شبكة الربط العالمي وتوسيع نطاق الحلول البحرية واللوجستية وعمليات الموانئ التي نوفرها للمتعاملين، في إطار تنفيذ استراتيجية المجموعة للنمو العالمي".



وتابع : كما تسهم هذه الخطوة المهمة في جعل مجموعة موانئ أبوظبي أحد أهم الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية للسيارات الجاهزة التي نعتزم التوسع بها في سوقنا المحلية وأسواقنا الرئيسية الأخرى. (أنسامد).



