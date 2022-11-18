الإمارات: انطلاق سباق بوانيش للمحامل الشراعية في أبوظبي

(أنسامد) - نوفمبر 18 - روما - يقام على كورنيش أبوظبي الجمعة سباق العالية للبوانيش الشراعية الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية وتبلغ مسافته 8 أميال بحرية، وشهد التسجيل إقبالاً كبيراً، بلغ ما يقرب من 350 بحارا سيتنافسون على متن 50 بانوشا خلال السباق التراثي.



ويعد السباق هو الأول الذي ينظمه النادي بعد سباق مهرجان دلما التاريخي الخامس الذي حقق نجاحات كبيرة بمشاركة 2500 بحار رسموا لوحة فنية رائعة عبرت عن عشق أهل الإمارات لتراثهم الوطني الأصيل.



وأعرب ماجد المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية عن ثقته التامة في خروج السباق بشكل مميز لاسيما بعد مشهد دلما المحفز للجميع.



وقال: "الاقبال على المشاركة كان كبيرا وأعتقد أن المنافسة ستكون مثيرة، وأجواء الطقس حالياً تبشر بالخير".



وشدد المهيري على أن فئة البوانيش مهمة للغاية لاسيما أنها من الفئات التي تساهم في تطوير مهارات البحارة وتعليمهم أسس القيادة البحرية تمهيدا لتواجدهم في سباقات الفئات الكبيرة أمثال فئتي 43 قدما و 60 قدماً. (أنسامد).



