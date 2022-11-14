شنايدر إلكتريك: كوب27 و28 فرصة لتسريع جهود تعزيز الاستدامة

(أنسامد) - نوفمبر 14 - روما - قال سباستيان رييز، رئيس شركة شنايدر إلكتريك العالمية لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، إن استضافة مصر والإمارات لدورتين متتاليتين من قمة المناخ "كوب 27 و28" ممثلين عن أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، يعد بمثابة فرصة مثالية لتسريع الجهود العالمية من أجل تعزيز الاستدامة.



ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن رييز قوله، على هامش فاعليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ "COP 27" المنعقد في مدينة شرم الشيخ، إن دولة الإمارات تكثف جهودها وتواصل العمل من أجمل مجابهة أزمة المناخ، مشيراً إلى توسع الإمارات بشكل كبير في الطاقة الشمسية، وهو أمر مثير ومثال على ما تقوم به الدولة للتوسع في مجال الطاقة المتجددة بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى.



ولفت إلى أن فريق "شنايدر إلكتريك" في دولة الإمارات يعمل حالياً على ما نطلق عليه "الطريق من شرم الشيخ إلى دبي" للاستعداد لمؤتمر المناخ القادم " COP28 " والذي من المقرر إقامته في دولة الإمارات بناءً على ما تم تحقيقه بالفعل خلال دورة المؤتمر الحالية في مدينة شرم الشيخ المصرية.



ونوه إلى أن "شنايدر إلكتريك" حرصت من خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ "COP27" على تقديم نموذج حقيقي على أرض الواقع يوضح معايير الاستدامة التي تتبناها، حيث دشنت مركز شنايدر إلكتريك للاستدامة في مدينة شرم الشيخ والذي يعرض التزامات الشركة الست طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الحلول والخدمات التي تسهم في تحقيق تلك الالتزامات وتعزيز مفهوم الاستدامة. (أنسامد).



