الفجيرة تشهد الانطلاقة الرسمية لبطولة العالم للشطرنج

(أنسامد) - نوفمبر 13 - روما - تنطلق الأحد منافسات بطولة تأليف مسائل الشطرنج، ضمن فعاليات بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج التي تقام تحت رعاية محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ويستضيفها وينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة في فندق نوفوتيل.



وتستمر البطولة ليوم واحد، بينما تنطلق مساءا دورة محكمي تأليف وحل مسائل الشطرنج وتستمر لثلاثة أيام باشراف الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج.



وأشاد الشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي بالجهود المميزة التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة، مؤكدا أنها تعكس المكانة العالمية التي تتمتع بها الامارات خلال استضافتها البطولات والدورات العالمية ومنها في الجانب الرياضي ومتمنيا للرياضيين المشاركين تحقيق طموحاتهم المشروعة.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة المنظمة بحضور الشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي والدكتور عبدالله آل بركت وأعضاء اللجنة المنظمة.



ويبلغ عدد المشاركين في دورة المحكمين 30 مشاركا ويديرها رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج.



في جانب متصل أعلنت اللجنة المنظمة أن العدد الاجمالي للمشاركين يبلغ 673 لاعبا ولاعبة من 45 دولة من دول العالم، ما يعد رقما قياسيا مقارنة بالبطولات السابقة. (أنسامد).



