"أبوظبي إير إكسبو" يبحث الآفاق المستقبلية لقطاع الطيران

(أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - يسلط معرض أبوظبي للطيران "أبوظبي إير إكسبو 2022" الذي اختتم فعاليات يومه الأول في نسخته العاشرة، الضوء على قوة النظام الإيكولوجي للطيران في أبوظبي، بما يرسخ مكانة العاصمة مركزا رائدا للطيران والسياحة والتجارة على الصعيد العالمي.



ويحظى المعرض التي تستمر فعالياته حتى 3 نوفمبر الجاري في مطار البطين الخاص، ويقام هذا العام بعد توقف 4 سنوات بسبب الجائحة، بمشاركة كبيرة لمجموعة من الشركات والهيئات المتخصصة في الطيران العام، وخطوط الطيران، والمطارات وهيئات الطيران والطيران المدني، وشركات تكنولوجيا الطيران والشحن، والكثير غيرها من الجهات ذات الصلة بالقطاع.



ومن المتوقع أن يزور المعرض، الذي يشمل مساحة عرض تبلغ 80 ألف متر مربع، أكثر من 20 ألف شخص من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات في قطاع الطيران، كما سيتضمن المعرض للمرة الأولى منتدى فكريا يوفر لقادة الفكر على مستوى الصناعة منتدى لتبادل أحدث المستجدات والأفكار في مسيرة التطور العامة لقطاع الطيران والفضاء.



واطلع المشاركون في المعرض على أحدث الابتكارات في مجال الطائرات النفاثة الخاصة والطائرات المروحية وخدمات تأجير الطائرات لكبار رجال الأعمال، ومعدات وخدمات المطارات، وأنظمة إلكترونيات الطيران، وقضايا التأمين والتمويل، مع عرض أكثر من 80 طائرة من الطائرات الخفيفة جداً إلى الثقيلة للمندوبين الباحثين عن مجموعة متنوعة من الطائرات والخدمات المتعلقة بالطيران.



واستعرضت "الاتحاد للطيران" على هامش المعرض طائرتها ضيقة البدن طراز "إيرباص A321"، كما قدمت مواضيع مفصلة حول الاستدامة، وخدمات التأجير، والإجلاء الطبي. وتحدّثت الكابتن عائشة المنصوري، بصفتها كابتن طائرة "إيرباص A320" للزوار عن الطائرة وتجربتها بقيادة هذا الطراز، بالإضافة إلى تجربتها في التدريب والطيران والتي أثمرت عن تقلدها رتبة الكابتن الطيار كأول سيدة إماراتية في مجال الطيران التجاري، وذلك منذ شهر أغسطس الماضي.



وعرضت "طيران الإمارات" طائرتها "إيرباص A329" للطيران الخاص الفاخر، حيث توفر للعملاء من العائلات وكبار الشخصيات ورجال الأعمال تجربة استثنائية تفوق ما يتوقعونه من مستويات الجودة والفخامة التي تميز الناقلة مع المرونة والرفاهية التي تطبع رحلات الطائرات الخاصة. وتوفر الطائرة رحلات إلى مختلف وجهات العالم بما في ذلك المدن التي لا تقع ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات للرحلات المنتظمة.



وقدمت شركة "طيران أبوظبي" خلال مشاركتها خدمات الطيران التي تقدمها إلى الجهات المحلية والدولية في تلك القطاعات، وتهدف إلى دفع عجلة النمو في قطاع الطيران المروحي التجاري والفاخر والشحن والصيانة، حيث تمتلك الشركة أهم مرتكزات العمل في مجال الطيران والمتمثلة، بأفضل خبرات الطيارين، وآخر التطورات التقنية والإبداعية في قطاع الطيران، إضافة إلى أفضل الطائرات بما يتماشى مع التزام إمارة أبوظبي بتمكين وتطوير قطاع الطيران والفضاء باعتبارهما ركيزة أساسية لاستمرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإمارة أبوظبي.



وشاركت "نكست50"، في المعرض لاستعراض أحدث تقنياتها وحلولها المصممة لتحسين كفاءة عمليات المطارات وشركات الطيران وتمكين مستقبل صناعة الطيران على مستوى المنطقة، كما تعمل الشركة على تقديم الدعم لقطاع الطيران في المنطقة وتمكينه خلال رحلة التحول التقني المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات، والتي تتميز بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية وإيجاد حلول عملية لتحسين كفاءة العمليات وخفض التكاليف.



يُذكر أنّ مطارات أبوظبي الجهة المُشغلة للمطارات الخمسة في إمارة أبوظبي، هي المضيف الرسمي لمعرض أبوظبي للطيران 2022، بينما الرعاة الرسميين للمعرض هم دائرة الثقافة والسياحة، والاتحاد للطيران باعتبارها شركة الطيران الرسمية الراعية للمعرض هذا العام، ومجموعة الفطيم للسيارات، باعتبارها الراعي الحصري للمعرض من قطاع السيارات، كما سيدعم بنك أبوظبي التجاري المنتدى الفكري لخبراء الطيران الذي سيقام على هامش المعرض. (أنسامد).



