الإمارات تفوز بجائزة أفضل جناح في الملتقى الدولي للتمور

(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - أهدى الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح ورئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، فوز جناح دولة الإمارات العربية المتحدة بالمركز الأول بالملتقى الدولي للتمور بأرفود إلى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تقديراً لدعم سموه لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.



وقال إن هذا الفوز لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة طبيعية للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الامارات بفضل القيادة الرشيدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.



جاء ذلك في تصريح صحفي عقب إعلان فوز جناح دولة الامارات بالمركز الأول بين الدول المشاركة في الملتقى الدولي للتمر بارفود بالمملكة المغربية بدورته الحادية عشرة.



نظم الملتقى، مدينة ارفود بإقليم الراشدية بالمملكة المغربية خلال الفترة من 27-30 أكتوبر الجاري برعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وقام بافتتاحه محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، بحضور مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة وسعيد الظاهري سفير الدولة بالرباط، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.



وأكد الدكتور عبد الوهاب زايد، أن دولة الإمارات حققت انجازا جديداً يضاف إلى سجلها الذهبي في مجال دعم وتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور وذلك إثر فوزها بالمركز الأول كأفضل وأفخم جناح بين الدولة المشاركة بالملتقى . (أنسامد).



