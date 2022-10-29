عرض إيرباص A329 للطيران الخاص الفاخر في معرض أبوظبي للطيران

(أنسامد) - أكتوبر 29 - روما - أعلنت شركة طيران الإمارات أنها ستعرض طائرتها الإيرباص A329 للطيران الخاص الفاخر في معرض أبوظبي للطيران 2022، وذلك في اليوم الأول للمعرض الذي يقام في مطار البطين من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل.



وكانت طائرة "الإمارات للطيران الخاص" قد دخلت الخدمة في عام 2013.



وتوفر الطائرة للعملاء من العائلات وكبار الشخصيات ورجال الأعمال تجربة استثنائية تفوق ما يتوقعونه من مستويات الجودة والفخامة التي تميز طيران الإمارات مع المرونة والرفاهية التي تطبع رحلات الطائرات الخاصة.



وتوفر الطائرة رحلات إلى مختلف وجهات العالم بما في ذلك المدن التي لا تقع ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات للرحلات المنتظمة.



وتعد الطائرة الأولى من نوعها على هذا المستوى الراقي مزودة بأفخم التجهيزات وأحدث التقنيات الكفيلة بتلبية مختلف متطلبات المسافرين المتميزين الراغبين السفر بخصوصية تامة. (أنسامد).



