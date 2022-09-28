"الاتحاد إسكو" توقع عقودا واتفاقيات للطاقة الشمسية

(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - وقعت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة "الاتحاد إسكو" الشركة الرائدة في مجال خدمات الطاقة والمملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً من العقود واتفاقيات التعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية في دبي وذلك على هامش مشاركتها في الدورة الرابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة /ويتيكس/ ودبي للطاقة الشمسية.



وأبرمت "الاتحاد إسكو" اتفاقيات تعاون في مجال كفاءة الطاقة وخدمات عدادات الكهرباء مع مؤسسة التنظيم العقاري في دبي التابعة لدائرة الأراضي والأملاك كما وقعت عدداً من العقود مع كل من بلدية دبي؛ ومركز دبي للسلع المتعددة؛ والدفاع المدني في دبي للتعاون في مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة في منشآت هذه الجهات.



(أنسامد).



