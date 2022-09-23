الإمارات:"فن" تطلق أول مسلسل خيال علمي عربي بالرسوم المتحركة

(أنسامد) - سبتمبر 23 - روما - احتفت مؤسسة "فن" مساء أمس بمنجز فني جديد يضاف إلى مشاريع الشارقة الثقافية السباقة بإطلاق "أجوان" - أول مسلسل خيال علمي عربي بالرسوم المتحركة - وسيكون متاحا للجمهور على منصة شاهد التابعة لمجموعة إم بي سي الإعلامية بمشاركة عدد من أبرز النجوم العرب.



جاء ذلك خلال حفل خاص أقيم في "أكاديمية الشارقة للفلك وعلوم الفضاء والتكنولوجيا" لإطلاق المسلسل الذي أنتجته مؤسسة "فن" بالشراكة مع "باراجون إنترتينمينت" بحضور الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مديرة مؤسسة "فن"، والكاتبة الإماراتية نورة النومان مؤلفة رواية "أجوان" التي استندت إليها أحداث المسلسل ونخبة من مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والرعاة والمهتمين بالشأن الثقافي والفني.



ويرسخ المسلسل المقتبس من رواية "أجوان" الحائزة على "جائزة اتصالات لكتاب الطفل 2013" دور مسلسلات "الأنيميشن" في تعزيز الأخلاق وقيم العدالة والتعاطف والإخاء، كما يركز على مكامن القوة التي تمتلكها المرأة وقدرتها على مواجهة الصعوبات في قالب درامي مشوق يستخدم أعلى وأحدث ما توصلت إليه تقنيات الرسوم المتحركة.



(أنسامد).



