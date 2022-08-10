نحو 100 فيلم من 43 دولة تتنافس على جوائز "الشارقة السينمائي"

(أنسامد) - أغسطس 10 - روما - تحتفي فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب التي تقام فعالياتها في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات من 10 حتى 15 أكتوبر القادم بمجموعة واسعة من الأفلام يبلغ عددها 100 فيلم تم إنتاجها في 43 دولة حول العالم.



وأعلن المهرجان التابع لمؤسسة "فن" المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات صدارة المملكة العربية السعودية وفرنسا والمملكة المتحدة قائمة الأعمال المرشحة للمشاركة في دورة العام الجاري من المهرجان.



ويُنظم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022 على أرض الواقع بعد أن تم تنظيمه عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي في العام الماضي حيث استقبل 1717 فيلماً من 89 دولة تصدرت فرنسا والولايات المتحدة ودولة الإمارات قائمة الأعمال المشاركة.



ويقام المهرجان تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ويحتفي بتنوع السينما العالمية في سبع فئات.



ومن بين الـ 100 فيلم التي تم اختيارها للعرض في دورة العام الجاري برزت أفلام الرسوم المتحركة /الأنيميشن/ بواقع 29 فيلماً كما تضاعف عدد الأفلام الروائية الطويلة عن العام الماضي ليصل إلى 17 فيلماً في حين بلغ عدد الأعمال المشاركة في فئة أفلام من صنع الطلبة إلى 16 فيلماً.



وتصدرت المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية الأعمال المرشحة لفئتي أفضل فيلم من صنع الأطفال واليافعين وأفضل فيلم خليجي قصير بواقع 10 أفلام لكلٍّ منهما كما بلغ عدد الأفلام الوثائقية 7 أفلام إضافة إلى 7 أفلام دولية قصيرة.



. (أنسامد).



