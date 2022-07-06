القمة العالمية للحكومات: 5 خطوات استراتيجية لتعزيز الإنتاجية

(أنسامد) - يوليو 6 - روما - أكد تقرير معرفي أطلقته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع "ماكنزي" العالمية للاستشارات، أن الحكومات تتمتع بفرصة كبيرة لتعزيز الإنتاجية والأداء من خلال تحسين نماذج الأعمال والأدوات، وتطوير كفاءات ومهارات الكوادر الحكومية، ما يسهم في تحقيق الجاهزية للمستقبل، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تنعكس إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمعات.



وتطرق تقرير "محاور عالية التأثير نحو الارتقاء بمستوى إنتاجية الحكومات بمنطقة الشرق الأوسط"، إلى 5 خطوات استراتيجية يمكن أن تساعد الحكومات على زيادة إنتاجيتها، تشمل: إعطاء الأولوية للقطاعات التي تتركز فيها معظم المكاسب كالتعليم والرعاية الصحية، وإعادة تأهيل الموظفين الحكوميين لتمكين إعادة الانتشار في المناطق الأقل تعرضا للأتمتة، والاستفادة من تحسينات الإنتاجية التقليدية، التي تؤدي إلى تحقيق العديد من المكاسب كالأتمتة، وتقييم بناء القدرات التحليلية، والمضي قدما نحو تعزيز التعاون متعدد الوظائف.



وكشف أن الحكومات تواجه تحديات متزايدة لرفع إنتاجية مؤسساتها وفعاليتها، في ظل ما يشكله العجز المالي المرتفع وانخفاض مستويات الثقة من ضغوط للتراجع عن تقديم الخدمات أو خفض الإنفاق، في الوقت الذي تتطلع المجتمعات إلى أن تتحمل الحكومات مسؤوليات أكبر بما في ذلك توسيع مزايا الرعاية الصحية، وتعزيز النمو الصناعي، وحماية البيئة.



وشدد التقرير على أن مهمة تحسين الإنتاجية الحكومية تتطلب من الحكومات اتخاذ قرارات حيوية، تعكس فهمها العالي لطبيعة الاستثمار طويل الأمد في هذا المجال، وإدراكها لأهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتبادل المعرفة والاستفادة من تجاربه في زيادة إنتاجيتها. (أنسامد).



