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الامارات:رئيس الدولة يعزي نظيره الإيراني بضحايا الزلزال
    (أنسامد) - يوليو 4 - روما - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية ومواساة إلى فخامة إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك إثر الزلزال الذي تعرضت له قرية ساية خوش في جنوب إيران بقوة 6 درجات مما أدى إلى وفاة 5 من الضحايا وإصابة 44 بإصابات مختلفة، متمنياً سموّه بالشفاء العاجل للمصابين.

    ‏كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، برقية تعزية مماثلة إلى فخامة إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

    (أنسامد).

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