الإمارات ترسل 3 طائرات إغاثية لمتضرري الزلزال في أفغانستان

(أنسامد) - يوليو 3 - روما - أرسلت دولة الإمارات ثلاث طائرات تحمل على متنها مستشفى ميدانيا متكاملا يضم 75 سريرا على مساحة 1000 متر مربع و غرفتي عمليات مزودتين بأحدث المعدات الطبية والأجهزة لتقديم الإغاثة لمتضرري الزلزال في أفغانستان.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك يأتي في إطار الجسر الجوي الإغاثي الذي تواصل الدولة تسييره لدعم الأوضاع الإنسانية ومساعدة المتضررين إثر تداعيات الزلزال.



كما أرسلت الإمارات 16 طنا من المستلزمات والمعدات الطبية وفريقا طبيا لتشغيل المستشفى وتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمتضررين.



وبهذه المناسبة، قال سفير الإمارات لدى أفغانستان عيسى سالم الظاهري، إن إرسال المستشفى الميداني والمساعدات الطبية يأتي في إطار دعم ومساندة الجهود المبذولة لتحقيق سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية للمتأثرين جراء الزلزال الذي شهدته أفغانستان والمساهمة في التخفيف من معاناة المتضررين وتحسين أوضاعهم الصحية.



و أكد أن إرسال التجهيزات الطبية والفريق الطبي المتخصص يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على توفير جميع المتطلبات اللازمة لبدء تشغيل المستشفى الميداني في أسرع وقت لدعم الجهود الطبية.



و أشار إلى أن دولة الإمارات أرسلت مؤخرا طائرة مساعدات تحمل 30 طنا من المواد الغذائية العاجلة ضمن الجسر الجوي الإغاثي لضحايا الزلزال في أفغانستان لدعم الوضع الإنساني و الإسهام في سد العجز في المواد الغذائية لشريحة كبيرة من الأسر المتضررة من الزلزال خاصة الأطفال والنساء. (أنسامد).



