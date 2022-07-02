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رئيس الإمارات ومبعوث الرئيس الصيني يبحثان العلاقات الثنائية
    (أنسامد) - يوليو 2 - روما - استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، يانغ جيتشي، المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

    وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين والفرص الواعدة لتوسيع آفاق التعاون وتنويع مجالاته وتعزيز العمل المشترك المثمر وذلك انطلاقاً من الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمعهما، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجيا، إضافة إلى الصحة والعمل البيئي والأمن الغذائي وغيرها من الجوانب الحيوية التي تخدم أهداف التنمية والتقدم في البلدين.

    كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. (أنسامد).

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