فريق "الإمارات" يهيمن على جولة سلوفينيا للدراجات

(أنسامد) - يونيو 19 - روما - استعاد الدراج السلوفيني تادي بوجاتشار، نغمة الانتصارات بفضل أدائه القوي في المرحلة الثالثة من جولة سلوفينيا، وفاز بالمركز الأول في السباق الذي أقيم بطول 144.6 كم من جاليتس إلى تسيليه.



وقاد بوجاتشار بهذا فريق "الإمارات" للدراجات الهوائية إلى فرض هيمنته على جولة سلوفينيا، حيث حل زميله البولندي رافال مايكا في المركز الثاني بالسباق.



وكان بوجاتشار بطل جولة فرنسا قد انطلق في أداء هجومي قوي بجانب مايكا قبل 23 كم من خط النهاية، واجتاز الثنائي مسافة تسلق من التصنيف الثاني في منطقة سفيتينا بطول 5.2 كم وبمعدل انحدار يبلغ 7.7%، ما مكَّنهما من التقدُّم على المجموعة الرئيسية.



وبعد اجتياز مسافة التسلق، انضم نيكولا كونتشي إلى الثنائي بوجاتشار ومايكا قبل الوصول للهضبة الأخيرة في السباق قبيل خط النهاية في تسيليه، لينطلق بوجاتشار بأقصى سرعته متجاوزاً منافسه كونتشي، ليحرز المركز الأول بفارق 11 ثانية عن زميله مايكا و14 ثانية عن كونتشي الذي حل ثالثا.



والفوز هو الثامن لبوجاتشار هذا الموسم، والـ17 لفريق الإمارات.



وبذلك، يتصدر بوجاتشار التصنيف العام لجولة سلوفينيا، متقدِّماً بفارق 7 ثوانٍ عن زميله مايكا الذي حلَّ ثانياً في التصنيف العام، فضلاً عن فوزه بالمركز الأول في تصنيف سباقات التسلق وتصنيف النقاط.



وقال تادي بوجاتشار: عمل الفريق بشكل مثالي للهيمنة على هذا السباق، خاصة عند مسافة التسلق حيث انطلقت أنا وزميلي مايكا بأقصى سرعة لإحراز تقدُّم على المجموعة الرئيسية.



وأضاف : كان المنحدر زلقاً جداً بسبب هطول الأمطار، وأدركت أن اجتياز مسافة التسلق سيكون شاقاً، خاصة بعد تقدُّم منافسي كونتشي؛ ما دفعنا لاتباع استراتيجية ذكية عند اجتياز الهضبة الأخيرة في السباق، وسار كل شيء كما خططنا وتمكنا من الفوز بالمركزين الأول والثاني. (أنسامد).



