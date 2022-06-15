ليبيا:إيطاليا تشدد على التوصل لتسوية حول حكومة مستقرة وشرعية

(أنسامد) - يونيو 15 - روما - قالت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مارينا سيريني إن بلادها تؤيد الحاجة إلى تسوية سياسية توافقية تضمن للبلاد حكومة تقود الشعب الليبي إلى الانتخابات.



وشددت سيريني - في كلمة لها خلال جلسة استماع بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الإيطالي حول الإطار الجيوسياسي للبحر الأبيض المتوسط - على الحاجة إلى التوصل لتسوية حول حكومة مستقرة وشرعية بالكامل في ليبيا.



ودعت سيريني إلى ضرورة فتح مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية تسمح بتوحيد المؤسسات الليبية وتحديد سلطة تنفيذية مستقرة وشرعية بالكامل، مشيرة إلى أنّ دور الأمم المتحدة، الساعي إلى الوساطة بين جميع الأطراف المعنية، يظل ضروريًا، ويجب أن يظل نقطة ثابتة أيضا في الأشهر المقبلة وذلك نظرا للتطورات الإضافية المحتملة للعملية السياسية والانتخابية. (أنسامد).



