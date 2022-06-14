الامارات: تحديث نظام المرورالأخضر وتقليص سريانه إلى 14 يوما

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - أعلن الدكتور طاهر البريك العامري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن قرار تحديث نظام المرور الأخضر في برنامج الحصن ، حيث تقرر تقليص مدة سريان المرور الأخضر من ثلاثين يوما إلى 14 يوما، كإجراء احترازي وقائي بهدف ضمان دقة عملية التقصي والتشجيع على دورية فحوصات "كوفيد - 19".



وأوضح خلال الإحاطة الإعلامية الاستثنائية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ، أنه سيتم تفعيل هذا التحديث على جميع الفئات بدءا من بعد غد الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022 ، ماعدا العاملين في القطاع التعليمي والطلبة ، حيث سيتم تفعيل القرار لهم اعتبارا من يوم الأثنين الموافق 20 يونيو 2022 نظرا لارتباطهم بفترة الاختبارات.



وأكد أنه سيتم التشديد على عملية التحقق من تطبيق الحصن في جميع الأماكن المطبق بها المرور الأخضر بهدف ضمان سلامة وصحة الجميع.



(أنسامد).



