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الإمارات: الصحة تجري 253,991 فحصا خلال الساعات الـ24 الماضية
وتكشف عن 1,179 إصابة جديدة بكورونا
    (أنسامد) - يونيو 12 - روما - تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء 253,991 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

    كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع و العشرين الماضية، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,305 حالات.

    فيما أعلنت الوزارة شفاء 981 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 898,305 حالات. (أنسامد).

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