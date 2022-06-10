رئيس الدولة الإماراتي يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي

(أنسامد) - يونيو 10 - روما - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الإماراتي، الخميس، في قصر الشاطئ، نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل.



ورحب بن زايد في بداية اللقاء برئيس الوزراء الضيف الذي قدم تعازيه ومواساته إلى رئيس وشعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مشيداً بدور الفقيد في مد جسور التعاون والتواصل والسلام مع دول العالم.



كما هنأ بن زايد بتوليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة متمنياً له التوفيق في قيادتها إلى ما يطمح إليه شعبها من التقدم والتنمية، معربا عن تطلع بلاده للعمل المشترك مع دولة الإمارات لتوسيع آفاق تعاونهما خلال المرحلة المقبلة لما فيه الخير لشعبيهما وشعوب المنطقة وازدهارها.



من جانبه عبر الشيخ محمد بن زايد عن شكره للمشاعر الطيبة التي أبداها رئيس وزراء إسرائيل تجاه دولة الإمارات وشعبها متمنياً لبلاده وشعبه الاستقرار والازدهار.



كما بحث الجانبان مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف الجوانب خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، بجانب مجالات الأمن الغذائي والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تقوم عليها التنمية والتطور بما يحقق تطلعات البلدين نحو المستقبل. (أنسامد).



