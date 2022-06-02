"الإمارات للخدمات الصحية" تحصد درع جائزة "جراند ستيفي 2022"

(أنسامد) - يونيو 2 - روما - حصدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية درع جائزة "جراند ستيفي" للعام الجاري 2022 وحققت المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام 700 مشارك من 17 دولة بحصولها على 62.5 نقطة وفوزها ب 13 جائزة ذهبية و 8 جوائز فضية و 7 جوائز برونزية.



كما فازت المؤسسة بجائزة "التميز في الإبتكار بتقديم الخدمات الصحية" ضمن الجائزة.



جاء الإعلان عن أسماء الجهات والمؤسسات الفائزة خلال الحفل السنوي الثالث الذي تم تنظيمه لتكريم الفائزين بجوائز "جراند ستيفي" في فندق "والدورف أستوريا" برأس الخيمة بحضور عدد من المسؤولين في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.



وحققت المؤسسة هذا الفوز من خلال مشاركتها اللافتة التي أظهرت حزمة من الإنجازات المبتكرة في استجابتها لجائحة" كوفيد- 19" والخدمات الصحية الجديدة وإدارة الموارد البشرية ما يعكس حرصها ومساعيها الجادة لتحقيق جودة الحياة الصحية، وتعزيز كفاءة قطاع الرعاية الصحية في الدولة. (أنسامد).



