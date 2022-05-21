الإمارات تبحث أوجه التعاون المشترك مع السعودية وسوريا

(أنسامد) - مايو 21 - روما - بحث حميد محمد بن سالم، رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة الدولية بالإمارات مع المستشار سيف بن عبد الله التركي رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة الدولية - السعودية والوفدالمرافق له المشارك في المؤتمر العاشر للتحكيم الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي نظمته غرفة التجارة الدولية الإمارات بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية بباريس بدبي مؤخرا، علاقات التعاون بين الغرفتين ، وسبل تعزيزها وتطويرها، خصوصا على صعيد القطاع الخاص والدور الذي يمكن ان يلعبه في سبيل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتنشيط التبادل التجاري ورفعه الى مستويات عالمية أعلى.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تناول اللقاء الذي جرى بحضور حسن الهاشمي أمين عام الغرفة الدولية الإمارات - إمكانية عقد مؤتمرات ولقاءات وفعاليات مشتركة بين الغرفتين لاسيما في مجال التحكيم الدولي والخدمات اللوجستية والتجارة والاستثمار.



وأكد بن سالم ، أن الغرفة الدولية - الإمارات استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية حل كافة التحديات ذات الصبغة التجارية الدولية بالوساطة أو عن طريق التحكيم الدولي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، و التأثير في السياسات المتعلقة بالأعمال، وأيضاً تطوير قواعد وأدلة ممارسة التجارة الدولية، وكذلك إقامة الدورات التدريبية بالتنسيق مع اللجان التخصصية المؤلفة من خبراء في مختلف مجالات الأعمال.



من جهة اخرى، أكد حميد بن سالم على استعداد الغرفة الدولية - الإمارات لتقديم كافة خبراتها وتجاربها من خلال اللجان التابعة لها لاسيما المصارف والتمويل لغرفة التجارة الدولية السورية.



جاء ذلك خلال اجتماعه مع حسين خضور، عضو مجلس ادارة غرفة التجارة الدولية السورية، حيث تم الاتفاق حول امكانية عقد مؤتمرات وورش عمل حضوريا أو افتراضيا بين الجانبين بهدف القاء الضوء على تجربة القطاع المصرفي والمالي الاماراتي محليا واقليميا وعالميا.



(أنسامد).



