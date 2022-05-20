منتدى قادة المطارات العالمية : المطارات تبني بنية تحتية مرنة

(أنسامد) - مايو 20 - روما - قال خبراء ومسؤولون شاركوا في مؤتمر أمن المطارات الذي انعقد ضمن أعمال منتدى قادة المطارات العالمية، إن هيئات المطارات عملت على بناء بنية أمن أكثر مرونة قادرة على مراقبة عدد كبير من تحركات المسافرين، وذلك مع ارتفاع التهديدات الأمنية في ظل التكنولوجيات المرتكزة على البيانات والنمو الكبير لعديد المسافرين.



ويركز المعرض الذي تنظمه شركة "آر إكس غلوبال - ريد اكزبيشنز" والذي يعتبر أضخم منصة أعمال بينية لصناعة المطارات في العالم على الاستدامة لمساعدة صناعة الطيران في تحقيق صناعة مطارات أكثر استدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية عاما بعد عام.



ويستمد معرض المطارات في دورته الحادية والعشرين الدعم من مؤسسة مطارات دبي وشرطة دبي وهيئة دبي للطيران المدني ووكالة دبي الوطنية للسفر الجوي وهي جزء من طيران الإمارات والمجموعة ومن مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية والمؤسسة العالمية لخدمات الملاحة الجوية المزود الوحيد من القطاع الخاص لخدمات الملاحة الجوية في الإمارات. (أنسامد).



