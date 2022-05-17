الرئيس الجزائري يواصل زيارته إلى تركيا

(أنسامد) - مايو 17 - روما - تميز اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى تركيا، بعقد محادثات ثرية وعميقة بين رئيسي البلدين وتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي على جميع الأصعدة واضفاء الديناميكية المنشودة على العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين.



وعقب الاستقبال الرسمي الحار الذي خص به الرئيس تبون من طرف نظيره التركي, رجب طيب أردوغان، بالمجمع الرئاسي بأنقرة، في مراسم جرت وفقا للأعراف والتقاليد التركية، تحادث الرئيسان على انفراد قبل أن تتوسع المحادثات إلى وفدي البلدين.



بعدها، ترأس الرئيسان تبون وأردوغان أشغال الدورة الاولى للمجلس الاعلى للتعاون المشترك بين البلدين قبل أن يوقع الرئيسان على الاعلان المشترك لاجتماع هذا المجلس.



ووصف السيد تبون محادثاته مع نظيره التركي ب"الثرية والعميقة" وأنها كانت "إيجابية بالنسبة للشعبين وللبلدين".



وحل الرئيس تبون بأنقرة أمس الأحد في زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام بدعوة من رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة. (أنسامد).



