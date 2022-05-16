المصرف المركزي: الإمارات تدخل عهدا جديدا من النماء والازدهار

(أنسامد) - مايو 16 - روما - قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، يؤكد دوره القيادي والتاريخي في خدمة الوطن والمواطن، والحفاظ على منجزات الاتحاد وتعزيزها، بما يحقق مصالح الدولة على المستويات كافة.



ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن خالد محمد بالعمى قوله، إن القيادة الرشيدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ما هي إلا امتدادٌ لفكر مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ونهج الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في ترسيخ مبادئ الاتحاد، وتكريس مكتسبات الدولة والنهوض بها.



وتابع : ومع تولي سموه مسؤولية رئاسة البلاد، تدخل الإمارات عهدًا جديدًا من النماء والازدهار، ما ينعكس على رفاهيتها وتقدمها، ويعزز مكانتها ودورها الريادي كقوة مالية واقتصادية فاعلة ومؤثرة، ونموذج تنموي عالمي يحتذى به.



وقال : نبارك للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونعاهده على العمل بكل جهد وعزيمة لتجسيد رؤيته الحكيمة في تطوير القطاع المالي، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي متقدم، ودعم المسيرة التنموية الشاملة للدولة تحت قيادته الرشيدة. (أنسامد).



